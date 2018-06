Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 11.09 15 giugno 2018 - 11:09

Da inizio gennaio 2019, il primo controllo dell'idoneità alla guida per conducenti anziani si svolgerà a 75 anni, e non più 70 come ora.

L'entrata in vigore di questa modifica della legge sulla sicurezza stradale, stabilita oggi dal Consiglio federale, concretizza un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Maximilian Reimann (UDC/AG) adottata dalle Camere federali nel settembre 2017.

La visita, secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), avrà cadenza biennale. Anche l'idoneità dei medici preposti allo svolgimento di simili esami passerà da 70 a 75 anni. Al Fondo di sicurezza stradale è stato affidato il compito di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema per spingere i guidatori anziani a riflettere sulla propria abilità al volante già attorno al 70esimo compleanno anche una volta in vigore il nuovo limite di età.

