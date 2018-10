Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 ottobre 2018 - 11:15

Possibilità di superare a destra in autostrada e obbligo di creare un corridoio di emergenza: sono queste alcune delle misure poste in consultazione oggi dal Consiglio federale per rendere più scorrevole la circolazione stradale.

Nel formulare le proposte, l'esecutivo ha tenuto conto delle richieste presentate dal Parlamento, precisa un comunicato odierno. Dall'ordinanza sulle strade nazionali sarà quindi cancellato il divieto di vendita e mescita di bevande alcoliche nelle aree di servizio, come deciso l'anno scorso dalle Camere federali.

Per sfruttare al meglio lo spazio stradale e ridurre i continui cambi di corsia, il Governo propone di autorizzare il superamento a destra in autostrada quando il veicolo sulla corsia di sorpasso circola più lentamente. Inoltre il limite di velocità per roulotte o auto con rimorchio dovrebbe essere innalzato a 100 km/h, invece degli 80 attuali.

Per facilitare il passaggio di soccorsi e polizia in caso di incidenti autostradali, si propone di iscrivere nella legge l'obbligo di formare un corridoio di emergenza fra le due corsie. Sarà inoltre fissato in un'ordinanza il principio di "immissione a cerniera" (un veicolo da sinistra, un veicolo da destra in alternanza) in caso di chiusura di corsia.

Per quanto riguarda le biciclette, il governo chiede di autorizzare la svolta a destra anche in caso di semaforo rosso e di consentire ai bambini di scuola elementare di circolare sul marciapiede. È previsto pure di ampliare la segnaletica per i parcheggi destinati ai veicoli elettrici e alla moto. Per contro saranno abrogate le misure diventate ormai superflue riguardanti i carri trainati da animali o persone.

La consultazione si concluderà il 25 gennaio 2019.

