Il responsabile delle finanze federali Ueli Maurer ha scelto Daniela Stoffel quale segretaria di Stato per le questioni finanziarie (foto d'archivio)

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha nominato Daniela Stoffel segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Succede a Jörg Gasser, che lascia l'Amministrazione federale di propria iniziativa per intraprendere un nuovo percorso professionale. Stoffel entrerà in carica il primo marzo.

Per il ruolo di capo della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) si richiedeva una personalità con esperienza professionale e dirigenziale nelle questioni finanziarie e fiscali a livello internazionale, esperta di negoziati e ben inserita negli ambienti della politica, dell'amministrazione e della finanza in Svizzera e all'estero.

Daniela Stoffel, nata il 30 luglio 1968, ha conseguito la laurea in filosofia, economia politica e germanistica all'Università di Zurigo nel 1992. Ha poi assolto il dottorato nel 1996. Nel 1998 è entrata a far parte del servizio diplomatico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel 2000, a conclusione di uno stage di due anni, è stata nominata portavoce dello stesso DFAE. Nell'agosto 2009 è diventata capo dell'unità per gli affari economici e finanziari presso l'Ambasciata svizzera a Berlino.

Nel 2015, quale collaboratrice distaccata, ha svolto una funzione di stato maggiore presso il Segretariato generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a Parigi, occupandosi soprattutto di tematiche inerenti a energia, lavoro, commercio, questioni fiscali e investimenti ad esempio nel quadro dei lavori per il G7 e il G20.

Dal novembre dello stesso anno è distaccata presso la SFI con il titolo di ambasciatrice, dove dirige lo Stato maggiore politico. Dal primo luglio 2016 è inoltre consigliera diplomatica per il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Neuer Inhalt Horizontal Line