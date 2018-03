Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 12.02 21 febbraio 2018 - 12:02

Sono state adottate dal Consiglio federale le raccomandazioni indirizzate dall'ONU alla Svizzera nell'ambito dei diritti umani, una pratica che suscita "grande interesse" da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Nell'ambito del terzo Esame periodico universale (EPU), il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha segnalato a Berna 251 raccomandazioni concernenti la situazione dei diritti umani nel nostro Paese. Il Consiglio federale ne ha accolte 160 e respinte 91. Nei prossimi anni - afferma in un comunicato odierno - e fino al successivo esame i lavori in questo ambito terranno conto di quanto chiesto dalle raccomandazioni e porteranno avanti il dialogo con tutti gli attori interessati.

Berna presenterà la sua presa di posizione congiunta di Confederazione e Cantoni il prossimo 15 marzo, in occasione della 37ma sessione del Consiglio dei diritti umani a Ginevra.

La situazione in Svizzera per quanto riguarda il rispetto di tali diritti è giudicata nel complesso positiva. Il terzo EPU dopo quelli del 2008 e del 2012 si è svolto in un'atmosfera costruttiva, precisa il governo. La Svizzera ha sfruttato l'occasione rappresentata da questo dialogo con gli Stati membri dell'ONU per "riflettere sulla situazione interna e mostrare in che modo il rispetto dei diritti umani viene costantemente migliorato a livello di Confederazione e Cantoni".

L'interesse della comunità internazionale nei confronti della Svizzera "è frutto del ruolo attivo del nostro Paese all'interno del Consiglio dei diritti umani" ed riconducibile alla sua funzione di Stato ospite e alla presenza della Ginevra internazionale.

Con la propria politica la Svizzera cerca di dare un contributo, sul piano nazionale come su quello internazionale, "alla pace e alla sicurezza globale, alla prevenzione dei conflitti e dell'estremismo violento, a uno sviluppo sostenibile e alla prosperità generale".

Neuer Inhalt Horizontal Line