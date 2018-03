Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 11.45 02 marzo 2018 - 11:45

In futuro le persone nate grazie a una donazione di sperma devono poter accedere più facilmente alle informazioni concernenti il loro padre biologico.

Il richiedente non dovrebbe in particolare più rendersi di persona all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) risparmiando così tempo e denaro. Lo ha proposto il Consiglio federale in una modifica d'ordinanza posta oggi in consultazione.

La legge sulla medicina della procreazione garantisce oggi ai figli, al compimento del 18esimo anno di età, di conoscere le generalità del padre biologico donatore di sperma. Per chiedere informazioni prima della maggiore età occorre far valere un interesse degno di protezione, per esempio medico.

Oggi, per conoscere le informazioni il richiedente deve recarsi di persona presso un UFSC. In futuro, qualora la nuova ordinanza dovesse entrare in vigore, tutta la corrispondenza - invio di copia della carta d'identità per il richiedente, delle informazioni sul donatore di sperma per l'Ufficio federale - potrà essere effettuata per posta. La semplificazione della procedura, scrive il governo in una nota, comporterà una importante riduzione degli emolumenti, poiché questi ultimi sono calcolati in base al tempo impiegato.

Da notare comunque che finora nessuno ha fatto appello alla procedura attualmente in vigore. Il motivo è presto detto: le persone nate dopo l'entrata in vigore della legge, nel 2001, non saranno maggiorenni prima del prossimo anno; e nessuno ha fatto appello alla clausola di "interesse degno di protezione".

Coloro che sono nati prima del 2001 sono sottoposti a un regime diverso. Per conoscere le generalità del loro padre biologico sono invitate a rivolgersi al medico curante.

Neuer Inhalt Horizontal Line