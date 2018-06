Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 16.11 15 giugno 2018 - 16:11

In futuro sarà possibile, a determinate condizioni, esportare materiale bellico anche verso Paesi implicati in un conflitto armato interno.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale incaricando il Dipartimento federale dell'economia (DEFR) di sottoporgli una proposta di modifica della pertinente ordinanza.

Attualmente le esportazioni di armamenti non sono possibili se il Paese di destinazione è implicato in un conflitto armato interno o internazionale. Non è quindi possibile fare una distinzione in base al tipo di materiale esportato e al destinatario finale.

Con la modifica dell'ordinanza auspicata dal governo si potrebbe invece valutare in maniera più flessibile le esportazioni. Gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi principi di politica estera verrebbero in ogni caso mantenuti.

