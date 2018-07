Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Procurarsi canapa per uso medico dovrebbe essere più semplice per i pazienti. È quanto auspica il Consiglio federale , che ha incaricato il Dipartimento dell'interno di elaborare un progetto legislativo in tal senso.

Il governo ha pure posto in consultazione un articolo della legge sugli stupefacenti per consentire di effettuare studi scientifici sull'uso ricreativo della canapa.

Lo scorso anno in Svizzera circa 3000 pazienti hanno ricevuto un trattamento a base di canapa. Si tratta in particolare di persone anziane o affette da malattie incurabili come la sclerosi a placche o il cancro in fase terminale, ricorda il Consiglio federale in un comunicato.

Attualmente i pazienti devono ottenere un'autorizzazione dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per poter usare canapa a scopo medico. Una procedura che spesso ritarda l'inizio della terapia e si rivela un ostacolo al trattamento, precisa ancora la nota.

