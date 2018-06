Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 14.20 15 giugno 2018 - 14:20

Le coppie sposate con doppio reddito penalizzate fiscalmente non sono circa 80 mila, come indicato dall'amministrazione federale in passato, bensì 454 mila.

Tale cifra include infatti le coppie che lavorano con figli, finora escluse dal conteggio, indica una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze (DFF) che oggi ha informato il Consiglio federale, per il tramite del ministro Ueli Maurer, nel corso della sua seduta settimanale.

Tali dati si basano su nuove stime dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Quest'ultima ha anche aggiornato la stima riguardante il numero di coppie sposate con doppio reddito senza figli a 148 mila.

Neuer Inhalt Horizontal Line