Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 18.24 22 febbraio 2018 - 18:24

Gli Svizzeri potranno anche in futuro utilizzare le banconote da mille franchi per pagare le fatture agli sportelli della Posta: il Consiglio federale non intende infatti abolire simile taglio, come chiede invece un'interpellanza.

Secondo la consigliera nazionale Margret Kiener Nellen (PS/BE), la banconota da 1000 franchi è spesso usata per attività criminose, tra cui il riciclaggio di denaro, oppure per evadere il fisco. Il suo utilizzo rischia quindi di mettere a repentaglio la reputazione della Svizzera e di minare alla base la strategia del Consiglio federale del "denaro pulito".

Nient'affatto, ribatte nella sua risposta il governo, secondo cui "nessun elemento prova che le banconote in franchi con un elevato valore nominale siano utilizzate più spesso di altre e presentino quindi un rischio particolare nelle transazioni illegali, come nel caso dei "Paradise Papers o dei "Panama Papers" citati dalla consigliera nazionale bernese.

L'esecutivo ricorda inoltre che dal gennaio 2016, le persone che, a titolo professionale, commerciano beni mobili o immobili e ricevono in pagamento un importo superiore a 100'000 franchi in contanti sottostanno a obblighi di diligenza. Esse sono inoltre tenute a identificare i propri clienti e gli aventi economicamente diritto, precisa il Consiglio federale.

Vi sono anche elementi pratici e culturali che spingono il governo a rispondere picche alle richieste della deputata socialista. L'utilizzo di contanti, sostiene l'esecutivo, "è parte integrante della cultura svizzera e il nostro Paese è noto per i suoi prezzi e stipendi elevati, ciò che giustifica l'emissione di banconote con un elevato valore nominale". Basti ad esempio pensare, aggiunge il governo, "che l'utilizzo di carte di credito in Svizzera si è affermato più tardi rispetto ad altri Paesi".

Inoltre, la banconota da 1000 franchi risponde a una necessità della popolazione, che spesso la utilizza come mezzo di pagamento, specie agli sportelli della Posta per saldare le fatture.

Neuer Inhalt Horizontal Line