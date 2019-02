Una nuova strategia e una nuova fondazione per aumentare l'attrattiva della Ginevra internazionale e, più in generale, della Svizzera quale Stato ospite in ambito diplomatico. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi alle Camere un messaggio in tal senso.

Per il periodo 2020-2023 viene chiesto un credito di 111,8 milioni di franchi (contro 117,2 milioni nel periodo 2016-2019).

Obiettivo principale dell'esecutivo è rafforzare la posizione elvetica sullo scacchiere internazionale, ma anche avvicinare il mondo scientifico e diplomatico. In questo ambito Ginevra, che dispone di una concentrazione unica al mondo di attori internazionali, è in prima linea.

Il cantone - sede di 37 organizzazioni internazionali, di 177 stati membri dell'Onu e di oltre 380 ong - deve diventare il luogo in cui vengono discusse le nuove tematiche che occuperanno la scena mondiale nei prossimi decenni, per esempio i progressi della genetica che stanno cambiando le pratiche mediche e agricole, oppure l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, ha precisato il ministro degli esteri Ignazio Cassis in conferenza stampa a Berna.

Il consigliere federale ha pure messo in guardia dal considerare la posizione di Ginevra come qualcosa di garantito anche in futuro. La concorrenza è molto forte, anche a causa degli elevati costi della vita in Svizzera, ha avvertito, sottolineando la necessità di intervenire per garantire attrattiva alla città, al cantone e a tutta la Confederazione.

In questo contesto il Consiglio federale ha deciso di creare una nuova fondazione, denominata Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Alla sua presidenza ha nominato Peter Brabeck-Letmathe, ex Ceo di Nestlé e attuale vicepresidente del consiglio di fondazione del Forum economico mondiale (WEF), mentre alla vicepresidenza è stato scelto Patrick Aebischer, ex presidente del Politecnico federale di Losanna (EPFL).

