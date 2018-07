Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 12.44 04 luglio 2018 - 12:44

Cartellone in favore dell'iniziativa UDC sui giudici stranieri.

Il 25 novembre i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere su tre oggetti: l'iniziativa per l'autodeterminazione, la base legale per la sorveglianza degli assicurati e l'iniziativa delle vacche con le corna. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

La proposta di modifica costituzionale dell'UDC, denominata "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri" e della dell'autodeterminazione, è stata depositata il 12 agosto 2016. Chiede di sancire il primato del diritto costituzionale su quello internazionale. Le Camere federali hanno raccomandato di respingerla perché, a loro parere, mette in pericolo i diritti umani, il benessere e la stabilità della Svizzera.

La modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), approvata dal parlamento nel marzo di quest'anno, consente agli assicuratori di ricorrere a investigatori privati nell'intento di scoprire eventuali irregolarità. Contro di essa è stato lanciato un referendum.

L'iniziativa "Per la dignità degli animali da reddito agricoli" è stata promossa dalla comunità di interessi "Hornkuh" (vacca cornuta): chiede che gli agricoltori vengano indennizzati per i costi supplementari che devono sobbarcarsi se lasciano crescere le corna ai loro animali.

