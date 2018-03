Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 marzo 2018

A partire dal 2020, le spese per razionalizzare il consumo di energia o per installare tecnologie pulite, come anche i costi di demolizione di un edificio per costruirne un altro più moderno, potranno essere deducibili dalle imposte per tre periodi fiscali al massimo.

Lo prevede l'ordinanza sui costi degli immobili relativa all'Imposta federale diretta adottata oggi dal Consiglio federale.

Tale novità s'inserisce nel quadro della strategia energetico 2050 approvata dal popolo, ricorda una nota odierna dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Le spese sono riportabili su tre periodi fiscali consecutivi, nella misura in cui non siano state prese fiscalmente in considerazione a pieno titolo nell'anno in cui sono state sostenute. Se l'incentivo fiscale è contemplato anche dalla legislazione cantonale, sono determinanti le prescrizioni previste dal diritto federale, sottolinea la nota.

Come precisa l'ordinanza, quando i provvedimenti sono sovvenzionati da enti pubblici, ci si può avvalere della deduzione soltanto per la parte delle spese che il contribuente deve sopportare personalmente.

Quanto alle spese di demolizione in vista della costruzione di un nuovo immobile (abitativo o a utilizzazione mista), potranno essere defalcati dalla dichiarazione delle imposte i costi per lo smontaggio di installazioni e la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento di rifiuti edili.

Ciò non vale per i costo dovuti al risanamento del suolo eventualmente contaminato, lo spostamento di terreno, i dissodamenti, i lavori di livellamento e i lavori di scavo in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.

Le spese di demolizione sono deducibili solo se la costruzione dell'immobile di sostituzione è realizzata dallo stesso contribuente. Quest'ultimo, secondo le nuove regole, dovrà presentare alle autorità in un conteggio separato, i costi deducibili suddivisi in spese di smontaggio, di demolizione, di sgombero e di smaltimento.

Oltre a ciò, se dopo la costruzione dell'immobile di sostituzione l'interessato cambia domicilio o trasferisce la proprietà dell'immobile, questi conserva il diritto alla deduzione della parte rimanente delle spese riportabili. Ciò vale anche in caso di trasferimento all'estero, se l'immobile resta di proprietà del contribuente.

