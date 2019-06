Il Parlamento si occuperà di nuovo della penalizzazione fiscale del matrimonio.

In seguito all'annullamento del voto sull'iniziativa popolare del PPD da parte del Tribunale federale (TF), il Governo ha deciso oggi di annullare il decreto d'accertamento della votazione del 28 febbraio 2016.

Nel contempo ha incaricato il DFF, d'intesa con il DFI, di elaborare un messaggio aggiuntivo riguardante la riforma in corso dell'imposizione delle coppie e della famiglia.

Tale messaggio, che sarà presentato dopo la pausa estiva, dovrà tematizzare le richieste dell'iniziativa popolare, bocciata con il 50,8% dei voti, illustrare i fatti alla base delle irregolarità constatate dal TF e indicare le misure adottate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) per il futuro, ha precisato in una conferenza stampa a Berna il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sarà coinvolto nell'elaborazione per quanto riguarda l'aspetto delle assicurazioni sociali. Attualmente i coniugi in pensione hanno diritto a una rendita congiunta limitata al 150%, mentre i conviventi ricevono ciascuno la pensione completa.

Ciò consentirà al Parlamento di riesaminare gli obiettivi che si prefiggeva l'iniziativa popolare ed eventualmente preparare un controprogetto, ha spiegato Thurnherr.

La votazione sull'iniziativa PPD "Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi fiscali per le coppie sposate" è stata annullata dal TF a causa di un "errore grossolano" nel numero di coppie interessate dalla modifica costituzionale. Nelle spiegazioni di voto, il Consiglio federale aveva parlato di circa 80 mila coppie sposate con due redditi penalizzate dal sistema attuale. La cifra effettiva, rivelata due anni dopo, è invece di 454 mila coppie.

