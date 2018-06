Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 14.17 08 giugno 2018 - 14:17

È il momento indicato per una riforma dell'imposta preventiva al fine di dare un impulso al mercato dei capitali elvetico. È quanto indica, nel suo rapporto annuale il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria.

Secondo questo organismo, una simile riforma non dovrebbe causare eccessive perdite fiscali. Mediante un simile cambiamento, verrebbe eliminato un ostacolo per un sostegno al mercato dei capitali, sottosviluppato in Svizzera se rapportato all'importanza delle piazza finanziaria. L'intera economia ne godrebbe i benefici.

Per quanto attiene all'emissione di prestiti, la piazza finanziaria elvetica è meno attrattiva rispetto ad altre piazze paragonabili. Spesso, le aziende elvetiche preferiscono emettere obbligazioni facendo capo a società estere onde evitare di pagare il 35% di imposta preventiva, spiega il documento.

