Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 13.33 15 giugno 2018 - 13:33

Salario in calo l'anno scorso per i vertici delle aziende parastatali: pur rimanendo sempre il più pagato (oltre 1 milione di franchi), Andreas Meyer (FFS) ha guadagnato 45'000 franchi in meno rispetto al 2016.

Dal canto suo, Susanne Ruoff (La Posta) si è vista sospendere i bonus, almeno fino alla fine dell'inchiesta sullo scandalo contabile di AutoPostale. È quanto emerge dal rapporto annuale "Retribuzione dei quadri superiori di imprese e istituti della Confederazione", approvato oggi dal Consiglio federale.

Ruoff ha ricevuto per il momento "solo" il salario di base (610'000 franchi), oltre a 50'000 franchi per spese, abbonamento generale e prestazioni accessorie. Il bonus (310'000 franchi) le sarà conferito soltanto dopo il termine dell'inchiesta riguardante AutoPostale.

In seno al Dipartimento della difesa (DDPS), il salario del patron della RUAG Urs Breitmeier ha raggiunto esattamente 795'330 franchi, contro oltre 900'000 nel 2016. Se il salario di base è rimasto pressoché fermo a 561'000, i bonus sono passati da 354'000 a 200'000.

