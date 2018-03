Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 12.43 09 marzo 2018 - 12:43

Le persone fortemente indebitate rischiano di dover vivere vita natural durante con questo peso, con conseguenze negative per la loro salute e per le casse pubbliche.

Per far fronte a questo problema, diffuso anche in Svizzera, il Consiglio federale è disposto a legiferare al fine di dare a tutti i "poveri" una seconda possibilità. In un rapporto accolto oggi redatto in risposta da un postulato del "senatore" Claude Hêche (PS/JU), il Governo si dice favorevole a soluzioni che consentano ai debitori di ripartire da zero, e ciò senza penalizzare i creditori e i poteri pubblici.

In pratica, si tratterebbe di elaborare dei piani di disindebitamento al posto della vendita della sostanza patrimoniale, quando quest'ultima esiste.

Il Consiglio federale giudica promettente la possibilità di dare validità vincolante ai concordati privati tra creditori e debitori che prevedono piani di pagamento negoziati. Ciò dovrebbe permettere ai debitori che dispongono di un reddito regolare di risanare la propria situazione.

Per il governo è poi importante che le persone con un reddito minimo o senza reddito possano rimborsare almeno in parte i propri impegni, per esempio dandosi da fare per cercare un lavoro. Ciò sgraverebbe anche l'aiuto sociale.

Il sistema del rimborso è secondo il governo preferibile all'attuale procedura di fallimento privato che sovente implica una perdita totale per il creditore delle sue pretese.

Benché la statistiche a disposizione non permettano di farsi un'idea precisa del fenomeno dell'indebitamento, diversi studi settoriali utilizzati per la redazione del rapporto indicano che circa l'80-90% dei fallimenti privati si chiudono regolarmente senza alcun versamento ai creditori. Gli atti di carenza beni raramente servono a qualcosa.

Le cause principali d'indebitamento eccessivo sono la disoccupazione, il divorzio o una malattia. Secondario risulta il consumo eccessivo di beni. I debiti principali riguardano i mancati pagamenti delle imposte oppure dell'assicurazione malattia.

Neuer Inhalt Horizontal Line