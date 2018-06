Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La nuova riforma dell'AVS farà salire l'IVA al massimo di 1,5 punti e non risparmierà le donne. Nel progetto svelato oggi, il Consiglio federale conferma la volontà di farle lavorare fino a 65 anni, senza compensazioni generose.

Il governo aveva fissato in primavera le grandi linee del progetto a cui è stato dato vita dopo il rifiuto da parte del popolo della riforma congiunta di primo e secondo pilastro.

Sul menu, vi è ancora l'armonizzazione progressiva dell'età di pensionamento delle donne con quella degli uomini. Le donne contribuiranno così al finanziamento dell'AVS per 10 miliardi di franchi nel periodo dal 2022 al 2030.

Nel progetto in consultazione fino al 17 ottobre, l'esecutivo propone due modelli per le nate fra il 1958 e il 1966. Una variante da 400 milioni di franchi dovrebbe aiutare le donne con redditi bassi o medi che vanno in pensione anticipata.

Una variante da 800 milioni permetterebbe di venire incontro alle donne che lavorano almeno fino ai 65 anni. Affinché l'AVS possa far fronte al 100% delle spese annue fino al 2030, un finanziamento addizionale è comunque necessario. Il Consiglio federale propone di aumentare l'IVA di 1,5 punti.

