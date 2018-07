Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 luglio 2018

Agli infermieri, sia indipendenti sia che esercitino in case di cura o in organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, vanno affidate più competenze nell'ambito della valutazione e dell'identificazione dei bisogni dei pazienti.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale che ha approvato una modifica in tal senso dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Parallelamente, le modifiche prevedono requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura. Gli strumenti di accertamento e la valutazione di situazioni di cura identiche sono stati armonizzati allo scopo di garantire la parità di trattamento degli assicurati in tutti i Cantoni, precisa una nota odierna dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il Consiglio federale ha anche deciso di porre in vigore a inizio gennaio 2019 una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che chiarisce la questione su quale Cantone debba assumersi il finanziamento residuo delle cure prestate fuori dal Cantone di domicilio.

Concretamente, il Cantone di domicilio si assume il finanziamento residuo secondo le regole di quello di ubicazione del fornitore di prestazioni se, al momento dell'ammissione, non è stato in grado di mettere a disposizione dell'assicurato un posto in una casa di cura situata nel Cantone e nelle vicinanze della sua abitazione. Questo finanziamento e il diritto del paziente alla degenza nell'istituto in questione sono garantiti per una durata indeterminata.

Il Governo ha anche approvato un rapporto secondo cui gli obiettivi del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure sono stati sostanzialmente raggiunti.

