Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 12.39 04 luglio 2018 - 12:39

Mezzo milione di franchi dal 2019 per proteggere minoranze a rischio, specie quella ebraica ma anche quella musulmana, da attacchi terroristici o atti di violenza.

È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale, che nel corso della sua seduta ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare una pertinenze ordinanza da inviare in consultazione entro la fine dell'anno.

La misura si basa sul piano Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) in cui si raccomanda di intensificare la cooperazione tra il Servizio delle attività informative della Confederazione, le forze di polizia e le minoranze a rischio. Il rapporto cita in particolare gli ebrei, già oggetto di attacchi terroristici in Europa, ma anche i musulmani.

