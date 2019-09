Su proposta del ministro Guy Parmelin, il governo ha nominato oggi Michael Hengartner nuovo presidente del Consiglio dei Politecnici federali (PF).

Il 53enne subentra a Fritz Schiesser, andato in pensione a fine aprile. L'entrata in funzione è prevista per il primo febbraio 2020.

"Ha una grande esperienza in ricerca e insegnamento, oltre che conoscenze a livello nazionale e internazionale. È un ottimo manager", ha detto Parmelin ai media a Berna.

"Ringrazio il Consiglio federale per la fiducia accordatami", ha dal canto suo detto Hengartner. "È un grande onore accedere a questo posto, poiché i Politecnici federali sono un vero e proprio motore per l'innovazione in Svizzera".

Nominato rettore dell'Università di Zurigo nel 2014, dal 2016 Hengartner è anche presidente di swissuniversities. Lo svizzero-canadese è cresciuto a Québec City, dove ha studiato biochimica all'Università di Laval.

Dopo il dottorato al Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 1994, nel laboratorio del premio Nobel Robert Horvitz, ha diretto fino al 2001 un gruppo di ricerca presso il Cold Spring Harbor Laboratory negli Stati Uniti.

