Il Consiglio federale ha posto in consultazione una serie di misure volte ad agevolare la trasmissione di un'impresa per via successoria.

Agevolare la trasmissione di un'impresa per via successoria. Per farlo il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione, fino al 30 agosto, una serie di misure, che vanno ad aggiungersi a quelle attualmente in discussione in parlamento.

L'obiettivo è consolidare l'economia e salvaguardare posti di lavoro. L'esecutivo propone di intervenire con quattro disposizioni, si legge in un comunicato. In primo luogo, conferendo agli eredi il diritto all'attribuzione della totalità di un'impresa nell'ambito della divisione dell'eredità, se il defunto non ha lasciato alcuna disposizione al riguardo. I tribunali potrebbero quindi attribuire la totalità dell'impresa a un erede che ne fa richiesta, evitando la frammentazione o la chiusura dell'azienda.

In secondo luogo, il progetto concede al successore alla testa dell'impresa la possibilità di ottenere dilazioni dagli altri eredi, segnatamente per evitare gravi problemi di liquidità. Quale terza misura, il governo suggerisce che sia decisivo il valore dell'impresa nel momento della trasmissione e non nel momento della successione. Ultimo punto proposto: consolidare la protezione degli eredi legittimi escludendo la possibilità di attribuire a parte di loro, contro la loro volontà, la porzione legittima sotto forma di quota di minoranza di un'impresa di cui un altro erede detiene il controllo.

Neuer Inhalt Horizontal Line