In futuro, oltre alle contravvenzioni semplici del codice stradale, verranno sanzionate con la procedura della multa disciplinare anche le infrazioni di lieve entità ad altre leggi.

È quanto ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta odierna. L'importo massimo sarà di 300 franchi.

Per la sua decisione il governo ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione in merito alla modifica dell'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD), che entrerà in vigore il primo gennaio 2020 assieme alla nuova legge in materia (LMD).

Attualmente le multe disciplinari sono utilizzate soltanto in relazione a infrazioni del codice stradale e ad alcune della legge sugli stupefacenti. Ora la possibilità verrà ampliata, indica un comunicato dell'esecutivo.

La nuova LMD non stabilisce però in dettaglio le violazioni interessate dal cambiamento. Per tale ragione il Consiglio federale ha creato un'apposita ordinanza. Saranno punibili con tale procedura, fra gli altri, uno straniero che trasferirà il suo domicilio in un altro cantone senza l'autorizzazione richiesta, un negozio che viola l'obbligo di indicare il prezzo o ancora chi fumerà in spazi chiusi accessibili al pubblico.

Sulla base dei pareri espressi in consultazione, il governo ha rinunciato ad introdurre la multa disciplinare per i casi che, oltre a una sanzione penale, richiedono anche provvedimenti di diritto amministrativo (come ad esempio l'iscrizione nel registro, un ammonimento, le esecuzioni in via sostitutiva, una revoca dell'autorizzazione).

Fra questi ci sono ad esempio le violazioni della legge sulle armi o la vendita di alcool a giovani di età inferiore ai 16 o 18 anni. L'anonimato della multa disciplinare vanificherebbe infatti le misure di diritto amministrativo spesso necessarie per la sicurezza.

