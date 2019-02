I gestori di solarium devono assicurare che i minorenni non vi abbiano accesso. È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale, che ha adottato l'ordinanza riguardo alla legge sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti (O-LRNIS).

L'ordinanza prevede tra l'altro un potenziamento dei controlli e dell'informazione sui pericoli di un'esposizione eccessiva ai raggi UV, si legge in un comunicato governativo.

Apparecchi come quelli per l'abbronzatura o i dispositivi laser possono nuocere alla salute se non vengono utilizzati in maniera corretta. In futuro, alcuni trattamenti estetici con luce pulsata e laser - come la depilazione - potranno essere eseguiti senza sorveglianza medica se verrà offerta la prova di saper impiegare correttamente l'apparecchiatura.

