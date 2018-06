Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 12.16 27 giugno 2018 - 12:16

No all'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso", poiché i Cantoni devono continuare a poter decidere autonomamente.

È quanto sostiene il Consiglio federale, che contrappone al testo un controprogetto indiretto con misure mirate, che intendono eliminare "possibili tensioni". Le pertinenti proposte sono state poste in consultazione.

L'iniziativa, depositata il 15 settembre 2017 con 105'553 firme valide, chiede che in tutto il territorio svizzero nessuno possa più dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico. Le eccezioni sono possibili esclusivamente per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali e vanno concretizzate a livello di legge, ricorda l'esecutivo in una nota odierna.

Il governo non è d'accordo con i promotori del testo, poiché "in Svizzera il disciplinamento dello spazio pubblico compete tradizionalmente ai Cantoni, che anche in futuro devono poter decidere autonomamente" se prevedere un tale divieto. Il Canton Ticino, per esempio, ha introdotto un simile divieto nel 2013, altri Cantoni, come Zurigo e Soletta, lo hanno invece respinto. L'iniziativa non consentirebbe più l'adozione di soluzioni cantonali differenziate, deplora il Consiglio federale nella nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line