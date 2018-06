Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 giugno 2018 - 15:24

Dannosa per l'agricoltura svizzera e la sicurezza alimentare.

Con questa motivazione il Consiglio federale si è detto oggi contrario all'iniziativa popolare "Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici".

Secondo il testo dell'iniziativa, gli animali in fattoria dovrebbero essere nutriti con foraggio prodotto in loco. I contadini che invece usano antibiotici regolarmente o in modo profilattico si vedrebbero tagliati i pagamenti diretti. Altri aiuti (ricerca, formazione, investimenti), sarebbero sottoposti alle medesime condizioni.

Secondo una nota odierna del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, da un lato la completa rinuncia ai pesticidi e al foraggio acquistato comporterebbe un drastico calo della produzione in molte aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Dall'altro vi è il rischio che sempre più aziende decidano di uscire dal sistema dei pagamenti diretti optando per un'intensificazione della produzione.

