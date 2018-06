Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 giugno 2018 - 09:23

La radiotelevisione non sarà più la sola beneficiaria del sostegno alle prestazioni del servizio pubblico secondo il disegno di legge in consultazione.

In futuro il sostegno alle prestazioni del servizio pubblico nell'ambito dei media elettronici sarà ampliato alle offerte online e non si rivolgerà più solo alla radiotelevisione.

È questa una delle novità della nuova legge sui media elettronici (LME), che il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 15 ottobre.

Le risorse finanziarie saranno attribuite soltanto a quelle prestazioni del servizio pubblico online che favoriscono i contenuti audio e video e non sono basate unicamente su testi. La norma prevede anche la creazione di un'autorità di regolamentazione indipendente al fine di garantire una maggiore indipendenza dallo Stato.

I media online occupano uno spazio sempre più ampio nel paesaggio mediatico, ha ricordato il governo in un comunicato. Il progetto preliminare tiene conto di questa evoluzione creando le basi necessarie per finanziare delle offerte di servizio pubblico proposte online, incluse le offerte su richiesta ("on demand") in Internet.

