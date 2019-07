In caso di difficoltà, UBS e Credit Suisse dovranno detenere riserve di capitale in grado di far fronte a un risanamento e a una liquidazione in modo ordinato, senza aiuti pubblici.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, approvando un rapporto sulla valutazione degli istituti di rilevanza sistemica.

Le nuove esigenze di capitale "gone concern" - che devono garantire una maggiore liquidità - dovranno essere applicate alle unità svizzere delle due grandi banche elvetiche.

Una situazione di emergenza o il fallimento di un istituto di rilevanza sistemica ("too big to fail") può comportare notevoli squilibri nel sistema finanziario e ripercuotersi negativamente sull'intera economia elvetica. Le norme sancite nella legge sulle banche hanno lo scopo di evitare che per salvare tali istituti si debba ricorrere al denaro dei contribuenti, indica il governo in una nota odierna.

