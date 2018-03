Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Da gennaio, entreranno in vigore le prime misure per evitare che pedofili entrino in contatto con potenziali vittime. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale nell'attesa di una legge d'applicazione all'iniziativa popolare di Marche Blanche "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli", approvata alle urne lo scorso maggio.

Nella sua seduta odierna, il governo ha adottato una modifica dell'ordinanza sul casellario giudiziale che entrerà in vigore con l'anno nuovo, in concomitanza con la legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

L'estratto del casellario giudiziale specifico per privati, indica una nota dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), "elenca soltanto le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate". Le sentenze restano visibili durante l'intera durata del divieto.

