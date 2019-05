Forfait per spese accessorie, custodia dei figli e soggiorni all'estero: sono solo alcuni degli ambiti riveduti nell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 19 settembre

Forfait per spese accessorie, custodia dei figli e soggiorni all'estero.

Sono solo alcuni degli ambiti riveduti nell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PC), posta oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 19 settembre.

Il calcolo delle PC si basa sulla pigione annua, ricorda l'esecutivo in una nota. La revisione di legge prevede ora la definizione di tre regioni, per le quali saranno previsti importi massimi diversi. La ripartizione avverrà su base geografica e verrà definita in un'ordinanza separata del Dipartimento federale dell'interno.

L'importo forfettario per le spese accessorie destinato ai proprietari di immobili e quello per le spese di riscaldamento saranno dal canto loro adeguati all'evoluzione dei prezzi, e passeranno rispettivamente da 1680 a 2520 franchi e da 840 a 1260 franchi all'anno.

Nel calcolo della PC si tiene conto non solo dei redditi dei beneficiari, ma anche della loro sostanza, ricorda il governo. Nella nuova ordinanza sarà estesa la nozione di rinuncia alla sostanza per i casi in cui una persona abbia speso in un anno più del dieci per cento del suo patrimonio. Fra i motivi elencati figurano per esempio la manutenzione di immobili, oppure le cure dentarie o la formazione professionale.

Entreranno a far parte dei criteri per l'attribuzione di PC anche le spese per la custodia dei figli di età inferiore a 11 anni, a condizione che questa sia necessaria e fornita da terzi riconosciuti.

I soggiorni all'estero di durata superiore a tre mesi comportano per principio la sospensione del versamento delle PC. In presenza di validi motivi, che saranno elencati nella nuova ordinanza, sarà però possibile lasciare la Svizzera per un massimo di un anno. L'esecutivo cita ad esempio soggiorni indispensabili nel quadro di una formazione, la cura di parenti gravemente malati e problemi di salute che rendono impossibile il rientro in patria.

Neuer Inhalt Horizontal Line