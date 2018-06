Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 16.24 27 giugno 2018 - 16:24

Per il 2019 è attesa un'eccedenza di 1,3 miliardi di franchi, è quanto annuncia il Consiglio federale, che oggi ha approvato il preventivo per l'anno prossimo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2020-2022.

Il risultato è dovuto, da un lato, alle cospicue entrate dall'imposta preventiva e, dall'altro, alle riforme respinte dal popolo nel 2018.

Per quanto riguarda l'imposta preventiva, il risultato record del 2017 (8,2 miliardi) implica previsioni più elevate per il futuro: per il 2019 sono attese entrate pari a 7,1 miliardi di franchi. Il bilancio della Confederazione gode di un margine temporaneo anche per via dell'affossamento della Riforma III dell'imposizione delle imprese e della Previdenza per la vecchiaia 2020, spiega l'esecutivo.

Corretta in funzione della congiuntura, l'eccedenza corrisponde a un surplus strutturale di quasi 1 miliardo. Conformemente alle direttive del freno all'indebitamento, nel 2019 la Confederazione deve realizzare un'eccedenza di circa 300 milioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line