Per l'anno in corso la Confederazione si attende un'eccedenza di 2,8 miliardi di franchi nel bilancio ordinario, invece degli 1,2 miliardi iscritti a preventivo. Tenendo conto delle entrate straordinarie, l'eccedenza è di 3,3 miliardi.

Il miglioramento è riconducibile al gettito dell'imposta federale diretta e a quello dell'imposta preventiva risultati superiori alle aspettative, indica il Consiglio federale in una nota odierna. Nel complesso le entrate superano dello 0,9% (+0,7 miliardi) i valori iscritti a preventivo. A ciò vanno aggiunte incassi straordinarie per 490 milioni, soprattutto generati dalla vendita all'asta di licenze di telefonia mobile.

Parallelamente le uscite dovrebbero essere dell'1,3% in meno di quanto preventivato, un dato nettamente al di sotto dei valori dei due anni precedenti (-0,6%). Ciò si spiega con crediti a preventivo non utilizzati per intero e con aumenti di credito inferiori agli anni precedenti.

