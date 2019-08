Entro fine giugno 2021, le imprese con 100 o più lavoratori dovranno effettuare un'analisi interna sulla parità salariale.

Il Consiglio federale ha posto infatti oggi in vigore per il primo luglio 2020 la modifica della legge sulla parità dei sessi, che lascia un anno di tempo alle aziende per sottoporre l'indagine alla verifica di un organo indipendente.

Con le nuove disposizioni, che riguardano lo 0,9% delle imprese e il 46% dei lavoratori in Svizzera, si vuole incentivare le aziende a concretizzare il principio del salario uguale per un lavoro di uguale valore sancito dalla Costituzione.

Stando a dati del 2017, la disparità retributiva tra i sessi che non trova una spiegazione è ancora del 7,4% e rappresenta una discriminazione di genere.

La modifica della legge sulla parità dei sessi è stata adottata dal Parlamento nel dicembre 2018.

