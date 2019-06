Occorre fornire un maggiore sostegno finanziario alle attività di Gioventù+Sport (G+S) e rafforzare la promozione delle attività sportive sotto vari profili.

Ne è convinto il Consiglio federale che oggi ha avviato una procedura di consultazione per adeguare diverse ordinanze in materia. Complessivamente il progetto dovrebbe costare tra i 9,4 e gli 11 milioni di franchi l'anno.

In particolare il Governo intende elargire maggiori contributi ai campi di sport scolastico, affinché possano avere luogo anche in caso di contributi meno elevati dei genitori, si legge in una nota odierna.

Simili campi potranno ricevere d'ora in poi maggiori contributi: si passerà in un primo momento dagli attuali 7,60 a 12 franchi al giorno e per partecipante. In una sentenza, che aveva fatto molto discutere, il Tribunale federale aveva fissato tale importo a un limite massimo di 16 franchi. In questo modo l'esecutivo vuole contrastare un possibile declino di questi campi. Tali contributi più elevati si applicherebbero a tutti gli organizzatori di campi G+S.

Il Consiglio federale vuole inoltre sostenere maggiormente le attività G+S a cui partecipano bambini e adolescenti disabili. Il Governo intensifica quindi i suoi sforzi per integrare questi giovani nello sport: una sovvenzione supplementare di 60 franchi al giorno e per persona sarà accordata per i loro campi. L'onere annuo supplementare ammonterà a 120'000 franchi.

