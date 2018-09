Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 14.37 28 settembre 2018 - 14:37

In caso di referendum, la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) sarà sottoposta in votazione popolare il 19 maggio 2019 ed entrerà in vigore non prima del gennaio 2020.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, dopo aver valutato precedenti date.

Fissare al 19 maggio 2019 la data della consultazione elettorale permette di rispettare i termini e le procedure legali previsti per le votazioni popolari, ha precisato il Governo.

Inizialmente, l'esecutivo aveva vagliato anche la possibilità di anticipare la votazione al 10 febbraio 2019. "Le vigenti disposizioni legali e considerazioni di natura politico-democratica non consentono tuttavia una tale anticipazione", si legge in una nota odierna.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ha pertanto deciso di fissare a maggio dell'anno prossimo la votazione sulla RFFA, che ha appena terminato l'iter parlamentare. I lavori preparatori per l'attuazione della riforma nei Cantoni possono già sin d'ora essere avviati.

Neuer Inhalt Horizontal Line