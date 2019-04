Mettere da parte scorte di caffè non deve più essere obbligatorio. Lo prevede la procedura di consultazione, avviata dal Consiglio federale, in merito alla modifica dell'ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali.

Secondo i criteri attuali, si legge in un comunicato governativo odierno, il caffè non va più considerato come un bene d'importanza vitale. Poiché è praticamente privo di calorie, non ha infatti un valore nutrizionale ai fini della sicurezza alimentare.

Inoltre, precisa l'esecutivo, il rischio riguardante l'approvvigionamento di caffè è da ritenersi minimo: le piantagioni sono distribuite su tre continenti e la raccolta è possibile tutto l'anno.

