Se il parlamento lo vorrà, sperimentazioni pilota di distribuzione di canapa potranno essere condotte in Svizzera. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi alle Camere federali un progetto in tal senso. I test saranno limitati nel tempo e soggetti a severe condizioni.

"Nonostante il suo divieto, nella Confederazione circa 200'000 persone consumano regolarmente canapa con un tenore di THC superiore all'1% per scopi ricreativi", ha sottolineato oggi in una conferenza stampa a Berna il "ministro" della sanità Alain Berset.

Questa situazione pone diversi problemi: permette a un importante mercato nero di espandersi e la qualità dei prodotti non è sottoposta ad alcun controllo. Inoltre, i costi della repressione sono elevati ed è difficile raggiungere i consumatori con misure di prevenzione, ha spiegato il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Secondo Berset, senza rimettere in discussione il divieto generale della canapa, devono poter essere testati altri modelli di disciplinamento che tengano conto della realtà attuale. L'articolo relativo alle sperimentazioni pilota, iscritto nella legge federale sugli stupefacenti, prevede che i Comuni possano condurre studi scientifici, che serviranno a determinare i vantaggi e gli svantaggi di altre forme di disciplinamento.

Nella consultazione, la maggioranza dei Cantoni e dei partiti (unici contrari sono stati UDC e PPD) si è detta favorevole al principio delle sperimentazioni pilota. Già diverse Città si erano mostrate interessate a effettuare simili test, finora irrealizzabili per la mancanza di una base legale. Il consigliere federale ha menzionato il "no" dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a una richiesta dell'Università di Berna di poter effettuare una sperimentazione pilota nella città federale.

Berset ha tuttavia tenuto a sottolineare che, qualora il parlamento acconsentisse, tali test saranno disciplinati in modo rigido. "Non si tratta di una prima tappa verso una liberalizzazione", ha insistito. Per garantire la protezione della gioventù, i minorenni ne saranno esclusi. Le persone maggiorenni che desiderano partecipare allo studio dovranno provare di consumare già canapa. Inoltre, solo le persone domiciliate nel Comune in cui si svolgerà uno studio potranno parteciparvi e le altre sostanze psicotrope non saranno oggetto di sperimentazioni.

I test pilota saranno limitati nel tempo ad al massimo cinque anni e prorogabili una sola volta per due anni.

