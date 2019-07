L'ex consigliere nazionale socialista vallesano Stéphane Rossini, 55 anni, sarà il nuovo direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dal primo dicembre.

Lo ha nominato oggi il Consiglio federale. Succederà a Jürg Brechbühl, che in gennaio aveva annunciato le sue dimissioni per fine anno.

Rossini è attualmente attivo come consulente indipendente nel campo delle politiche pubbliche, della sicurezza sociale e della politica sanitaria. È inoltre docente di amministrazione pubblica, scienze sociali e gestione della salute alle università di Ginevra, Neuchâtel e Losanna, dove ha conseguito la licenza in scienze politiche e il dottorato in scienze sociali, si legge in una nota governativa odierna.

È pure presidente dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, cariche che lascerà a fine novembre, quando assumerà la funzione di direttore dell'UFAS. La presidenza di Swissmedic sarà rimessa a concorso.

Tra il 1999 e il 2015, Rossini è stato deputato al Consiglio nazionale, che ha presieduto nel 2015 e dove è stato membro, tra l'altro, della Commissione della gestione e della Commissione della sicurezza sociale e della sanità.

Il 55enne vallesano intrattiene quindi ottime relazioni con il mondo politico, gli ambienti scientifici e l'amministrazione e conosce molto bene i temi dell'UFAS, precisa ancora il governo.

Nella sua nuova carica Rossini è atteso da numerose sfide, tra le quali spiccano la riforma dell'AVS, che occorrerà accompagnare davanti al Parlamento, e quella del secondo pilastro.

