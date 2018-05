Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 maggio 2018

Gli stranieri condannati in via definitiva non potranno più sottrarsi alla pena recandosi legalmente nel loro Paese d'origine.

La novità è contenuta nella modifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento, il cui relativo messaggio è stato adottato dal Consiglio federale nella sua seduta odierna.

La modifica ha come obiettivo d'impedire l'impunità, sottolinea un comunicato del governo. In futuro, Berna potrà presentare una richiesta di esecuzione penale in via sostitutiva anche se la persona in questione rientra in patria rispettando la legge. Ciò vale anche per gli stranieri contro cui è in corso un procedimento penale.

