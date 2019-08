Trapianti di organi sono in strutture controllate e senza scopo di lucro.

In futuro, tutte le persone in Svizzera dovranno poter essere perseguite in caso di infrazione commessa all'estero correlata al commercio di organi.

È quanto prevede la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi che il Consiglio ha approvato oggi, inviando il relativo messaggio al Parlamento per la ratifica.

Stando a una nota odierna dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Confederazione soddisfa già ampiamente i requisiti della convenzione, dal momento che la legge sui trapianti vieta di concedere o accettare denaro per la donazione di organi, nonché di farne commercio. Tuttavia, tale divieto vale solo quando questo tipo di commercio ha luogo in Svizzera o a partire dalla Svizzera.

Per colmare questa lacuna, la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione necessita quindi di modifiche della legge sui trapianti e di quella sulla ricerca umana. Le Camere dovrebbero pronunciarsi in merito nel corso del primo semestre del 2020.

La Convenzione, alla cui elaborazione la Svizzera ha partecipato attivamente, prevede inoltre di armonizzare il diritto penale a livello internazionale affinché i singoli delinquenti e le organizzazioni criminali responsabili possano essere perseguiti più efficacemente.

Tutti gli atti correlati al traffico di organi saranno puniti, dal reclutamento di donatori al trapianto, passando dal prelievo di un organo. Le vittime godranno di una migliore protezione e sarà agevolata la collaborazione internazionale.

