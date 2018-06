Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 12.46 27 giugno 2018 - 12:46

CF: uffici postali, nuove misure per migliorare raggiungibilità (foto d'archivio)

Occorre migliorare la raggiungibilità degli uffici postali, e per farlo bisogna misurarla a livello cantonale e non più nazionale.

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione, fino al 31 agosto, una revisione dell'ordinanza sulle poste che contiene questa ed altre novità. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il primo gennaio del prossimo anno.

La Posta ha l'obbligo legale di garantire in tutto il Paese una rete capillare di punti di accesso con servizio e cassette postali pubbliche, ricorda il governo in una nota. Con il nuovo metodo di calcolo della raggiungibilità, la Posta dovrà garantire l'accesso al 90% della popolazione di ogni Cantone, e non rispettare solamente un valore medio nazionale.

In secondo luogo, per il governo il 90% della popolazione residente permanente deve poter raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un servizio di pagamento nell'arco di 20 minuti, mentre finora l'intervallo di tempo era di 30 minuti.

Una terza modifica all'ordinanza riguarda l'introduzione di un criterio supplementare per migliorare il servizio postale universale nelle città: nelle regioni urbane, per ogni 15'000 abitanti o impiegati deve essere disponibile almeno un punto di accesso con servizio (ufficio postale o agenzia). Se viene oltrepassata la soglia dei 15'000, la zona in questione avrà diritto a un ulteriore punto di accesso.

Neuer Inhalt Horizontal Line