Oltre un miliardo di franchi per progetti ferroviari infrastrutturali. È la cifra sbloccata oggi dal Consiglio federale tramite l'approvazione di nuove convenzioni di attuazione del programma "Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria" (SIF) con FFS e BLS.

La fetta più grande - oltre 880 milioni - servirà a finanziare interventi di adeguamento e ammodernamento nella stazione di Losanna, si legge in una nota governativa odierna. L'obiettivo è quello di raddoppiare il numero di posti a sedere sulla tratta Losanna-Ginevra. A tal scopo occorre allungare tutti i marciapiedi dei binari fino a 420 metri, costruire nuovi sottopassi e accessi pedonali e sostituire la tecnica ferroviaria.

Questo progetto rientra nella convenzione con le FFS e lo stesso vale per i 115 milioni di franchi necessari per i lavori di ampliamento lungo le tratte Losanna–Bienne (BE)–Olten (SO), Basilea–Olten–Lucerna e Winterthur (ZH)–San Gallo. Tra i progetti di maggiore portata figura l'ampliamento dell'entrata e dell'uscita nelle stazioni di Neuchâtel, Lucerna e Wil (SG).

Per quel che riguarda la convenzione con BLS, sono previsti due progetti sulle tratte bernesi Berna–Belp–Thun e Spiez–Interlaken. BLS amplierà e riammodernerà l'incrocio di Leissigen, per un costo totale di quasi 50 milioni di franchi. Oltre a questo, la tratta a binario semplice tra Uetendorf e Lerchenfeld, nella Gürbetal (BE), verrà trasformata in doppio binario per una spesa di 36 milioni.

Il SIF è la prosecuzione del programma Ferrovia 2000. Nel 2008 il Parlamento ha stanziato 5,4 miliardi di franchi (al netto del rincaro e dell'IVA) per la sua realizzazione. Comprese le convenzioni appena annunciate, ad oggi è stato sbloccato il 90% dei fondi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano