Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 11.13 27 giugno 2018 - 11:13

Sì a misure di prevenzione volte a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, quale il divieto di recarsi in un Paese determinato. Il Consiglio federale ha approvato oggi la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa in tale ambito.

Nel corso della procedura di consultazione tutti i Cantoni, che sono i principali attori, nonché quasi tutti i partiti politici, si erano detti favorevoli.

L'esecutivo trasmette quindi al Parlamento il disegno di decreto federale senza alcuna modifica materiale, indica in una nota odierna.

La nuova Convenzione si basa su tre pilastri: la sicurezza fisica, quella pubblica e i servizi. La Svizzera ha già introdotto simili misure di prevenzione, non si rende pertanto necessaria alcuna modifica legislativa, sottolinea il governo.

Gli incontri di calcio e di hockey su ghiaccio maschile delle leghe superiori in Svizzera sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Quelli tra club delle categorie inferiori o di altre discipline sportive possono essere anch'essi dichiarati soggetti all'obbligo di approvazione e il loro svolgimento può essere subordinato a determinate condizioni. Mentre all'interno dello stadio la responsabilità è assunta in primo luogo dagli enti privati, all'esterno dello stadio essa incombe alle autorità.

Neuer Inhalt Horizontal Line