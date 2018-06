Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il voto elettronico può essere usato in modo sicuro e affidabile. È quanto ritiene il Consiglio federale, che oggi ha adottato un rapporto in merito stilato da un gruppo di esperti.

Entro l'autunno sarà avviata una procedura di consultazione che prevede, fra le altre cose, di sancire a livello di legge, e non più di ordinanza, i requisiti di sicurezza. I Cantoni potranno continuare a scegliere i sistemi informatici da usare, previa autorizzazione del governo.

La procedura - inserita nella legge federale sui diritti politici - sarà tuttavia organizzata in modo che i Cantoni siano sgravati sul piano amministrativo, precisa una nota della Cancelleria federale. Naturalmente saranno liberi di introdurre o meno questo strumento e gli aventi diritto di voto potranno scegliere altrettanto liberamente se usarlo o continuare a far capo alla scheda nell'urna o al voto per corrispondenza.

Il governo auspica che il progetto permetta di ridurre il volume di carta usata. I votanti che ne faranno esplicitamente richiesta dovranno per esempio poter ricevere per posta soltanto il certificato elettorale corredato del necessario codice di sicurezza per il voto elettronico.

