Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2018 10.00 13 febbraio 2018 - 10:00

Il Consiglio federale non prende posizione sulle iniziative cantonali per una maggiore libertà nell'organizzazione delle procedure elettorali.

Secondo il Governo "i sistemi elettorali devono poter garantire l'osservanza dei principi fondamentali della democrazia e l'aderenza al contesto storico e sociale della collettività interessata".

Zugo e Uri hanno depositato nel 2014 due iniziative all'attenzione delle Camere federali per chiedere che i cantoni possano organizzare la procedura elettorale in maniera autonoma. Il Tribunale federale ha però limitato nella sua giurisprudenza l'autonomia dei cantoni per quanto riguarda la scelta del sistema elettorale.

La commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati aveva deciso di dare seguito alle due iniziative, poi approvate da entrambe le Camere, e ha elaborato un progetto di modifica della Costituzione.

Il Consiglio federale comprende le richieste volte a salvaguardare il margine di manovra dei cantoni. Al contempo però ritiene importante che il Tribunale federale possa applicare i principi costituzionali della garanzia dei diritti politici e dell'uguaglianza giuridica, precisa l'Ufficio federale di giustizia nel Foglio federale.

Dalla procedura di consultazione non è emersa una chiara posizione riguardo il progetto. Per queste ragioni, "dopo aver esaminato gli argomenti a favore e quelli contrari al progetto della Commissione, il Consiglio federale ha deciso di non presentare una proposta favorevole o contraria."

