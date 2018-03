Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 19.17 25 febbraio 2018 - 19:17

Una Svizzera di 55 anni, che stava facendo sciescursionismo oggi nella regione di Château d'Oex (VD) con un connazionale 61enne, è deceduta dopo essere stata colpita, insieme al compagno, da una lastra di neve e aver urtato delle rocce. L'uomo è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto alle 13:00, indica la polizia cantonale in una nota giunta in serata, sul terreno de "Le Rocher du Midi". L'uomo, ferito, è riuscito ad allertare i soccorsi ed è poi stato elitrasportato dalla REGA dapprima all'ospedale di Château d'Oex e poi all'Inselspital di Berna. La sua vita non è in pericolo.

I soccorritori hanno invece trovato la donna già priva di vita. Entrambi sono domiciliati a Château d'Oex, precisa la polizia nel comunicato.

Oltre alle forze dell'ordine locali, sono intervenuti in totale due elicotteri della REGA e diversi uomini del Soccorso alpino svizzero.

