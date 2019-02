Grave incidente ieri nella stazione sciistica francese di Châtel (Alta Savoia), nel comprensorio franco-elvetico delle Portes du Soleil. Una bimba di 5 anni è stata trovata in arresto cardio-respiratorio sul sedile di una seggiovia.

È stata trasportata in condizioni disperate all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG). La piccola, che frequentava un corso di sci e si trovava sulla seggiovia assieme ad alcuni adulti, "sarebbe rimasta con il capo incastrato tra la barra di sicurezza e il bracciolo del sedile per tutto il percorso", ha indicato oggi in una nota il sindaco di Châtel Nicolas Rubin.

Ritrovata in stato di arresto cardio-circolatorio all'arrivo della seggiovia dal personale del servizio di sicurezza delle piste, la piccola è stata rianimata sul posto e trasportata in seguito in elicottero dalla gendarmeria francese al nosocomio ginevrino.

Gli inquirenti di Chamonix e di Thonon-les-Bains hanno avviato un'inchiesta per fare luce sulle circostanze dell'incidente. La seggiovia a sei posti su cui si trovava la bimba è munita di un "dispositivo fotografico all'arrivo" che ha consentito di identificare gli adulti che erano seduti accanto alla piccola, ha precisato il sindaco.

