L'abbonamento generale (AG) per gli studenti tra 25 e 30 anni dovrebbe essere mantenuto. L'associazione tariffaria nazionale CH-Direct, in seguito a un'ondata di proteste, ha deciso di fare marcia indietro e di congelare i suoi piani.

Verrà fatta una discussione approfondita sul tema, indica oggi all'agenzia Keystone-ATS il portavoce di CH-Direct Thomas Ammann, confermando una notizia apparsa oggi sui giornali del gruppo Tamedia. Ammann precisa che le reazioni suscitate non sono state tuttavia una sorpresa.

La decisione, annunciata a inizio maggio, di sopprimere l'AG per studenti aveva scatenato l'ira dei Giovani Verdi. Oggi, il partito si è detto soddisfatto su Twitter: "La pressione paga. Grazie alle 13'000 firme della nostra petizione online, l'associazione ha fatto marcia indietro e l'abbonamento per studenti non verrà soppresso".

L'AG per studenti costa 2650 franchi all'anno ed è destinato solo agli studenti tra i 25 e i 30 anni. L'abbonamento generale per adulti ammonta invece a 3860 franchi annuali.

