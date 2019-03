La stampa domenicale perde altre due testate nella Svizzera tedesca. CH Media chiude a fine giugno la Zentralschweiz am Sonntag e la Ostschweiz am Sonntag (che esisteva come e-paper) e sopprime dieci posti di lavoro.

In cambio i numeri del sabato della Luzerner Zeitung e del St. Galler Tagblatt vengono "potenziati" e inglobati nella Schweiz am Wochenende. La ristrutturazione è una conseguenza del crollo del mercato pubblicitario per la carta stampata, scrive in una nota il direttore delle pubblicazioni di CH Media Jürg Weber. Per il personale toccato dalla ristrutturazione è previsto un piano sociale.

CH Media è la joint venture nata un anno fa dalla collaborazione del gruppo AZ Medien (Aargauer Zeitung) con le testate regionali del gruppo NZZ. La Schweiz am Wochenende è stata lanciata nel marzo 2007 da AZ Medien ed è nata sulle ceneri del domenicale Schweiz am Sonntag. Tenendo conto anche delle nuove edizioni regionali per la Svizzera centrale e orientale, la testata del sabato raggiungerà una tiratura di 350'000 copie.

