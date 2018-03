Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 dicembre 2009 17.21 24 dicembre 2009 - 17:21

CHAM ZG - Rapina a mano armata oggi poco prima di mezzogiorno alla filiale dell'UBS di Cham, nel canton Zugo. Un 27enne, dal volto coperto, ha dapprima minacciato il personale, poi è fuggito in bicicletta con decine di migliaia di franchi. Lo ha indicato la polizia cantonale, precisando che l'uomo è poi stato fermato dalle forze dell'ordine nel primo pomeriggio, mentre si trovava in compagnia di una donna di 28 anni, anch'essa di nazionalità svizzera. I due sono stati arrestati.

Il malloppo è stato poi ritrovato al domicilio della donna, assieme alla bicicletta che era servita per la fuga dell'uomo. Non si segnalano feriti.

