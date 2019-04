Chevron compra Anadarko per 33 mld dollari (foto d'archivio)

Chevron acquista Anadarko Petroleum per 33 miliardi di dollari in titoli e contanti. È la maggiore acquisizione nel settore petrolifero dal 2015, dai tempi dell'operazione tra Royal Dutch Shell e Bg Group da 61 miliardi di dollari.

In base ai termini dell'accordo Chevron pagherà 65 dollari per azione con un premio del 39% rispetto all'ultima quotazione di Borsa. Se si include l'assunzione del debito per 15 miliardi, l'operazione arriva a circa 50 miliardi di dollari.

Neuer Inhalt Horizontal Line